Alfred Grosser hat über Jahrzehnte das deutsch-französische Verhältnis beobachtet und analysiert. Er sei einer der «intimsten Kenner» gewesen, sagt die deutsch-französische Kulturbevollmächtigte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Kulturbevollmächtigte der Bundesrepublik für die deutsch-französischen Angelegenheiten und Saar-Ministerpräsidentin, Anke Rehlinger (SPD), hat die Verdienste des gestorbenen Politologen und Publizisten Alfred Grosser gewürdigt. «Mit Alfred Grosser geht einer der intimsten Kenner der deutschen und französischen Geschichte und der wechselvollen Beziehungen unserer Völker», teilte Rehlinger am Donnerstag in Saarbrücken mit. «Sein Tod ist ein Verlust für die intellektuellen Bande zwischen Deutschland und Frankreich.»

Nur wenige hätten «ein so kluges und scharfsinniges Bild der geistigen und politischen Verfasstheit Europas zeichnen» können wie Grosser, sagte Rehlinger weiter. Das Saarland mit seiner besonderen deutsch-französischen Geschichte habe immer wieder im Fokus seiner Betrachtungen gestanden. Sein Andenken werde - insbesondere im Saarland - «stark bewahrt werden». Grosser war im Alter von 99 Jahren am Mittwoch in Paris gestorben.