Historischer Erfolg für Elversberg: Nach dem 3:0-Sieg ist der Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Ministerpräsidentin Rehlinger zeigt sich begeistert.

Saarbrücken (dpa) - Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) freut sich über den historischen Aufstieg des SV Elversberg in die Fußball-Bundesliga. «Das Saarland spielt künftig wieder in der 1. Fußball-Bundesliga!», teilte die Politikerin auf Instagram mit. Dazu stellte sie Fotos aus dem Stadion.

«Die Stimmung an der Kaiserlinde war großartig ganz Elversberg hat gebrannt vor Leidenschaft, Zusammenhalt und Begeisterung», schrieb die Ministerpräsidentin. Zudem beglückwünschte sie die «großartige Mannschaft, den klasse Verein und die tollen Fans».

Die Saarländer gewannen am 34. Spieltag der 2. Fußballbundesliga ihr Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen SC Preußen Münster 3:0 (2:0). Damit sicherten sie sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung ins Oberhaus.