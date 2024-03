Am Wochenende ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Regen angesagt. Örtlich soll es am Freitag gewittern.

Offenbach (dpa/lrs) - Auf viel Regen und einen grauen Himmel müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende einstellen. Der Freitag beginnt wechselnd bewölkt und zeitweise nass, bevor sich ab dem Mittag Schauer breit machen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Nachmittag und am Abend erwarten die Meteorologen örtlich Gewitter, die stürmische Böen mitbringen können. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

Grau und regnerisch geht es am Wochenende weiter: Der Samstag beginnt laut der Vorhersage mit einem wechselnd bis stark bewölkten Himmel und bringt gebietsweise schauerartigen Regen. Der klinge später aber ab und mache Platz für Auflockerungen, so der DWD. Allerdings werde es etwas kühler bei höchstens 8 bis 13 Grad.

Maximal 10 bis 15 Grad erreichen die Temperaturen dann am Sonntag. Es bleibt laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Im Verlauf des Tages komme außerdem gebietsweise wieder Regen auf.

DWD-Vorhersage