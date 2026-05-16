Die Sonne kann sich weiterhin nicht durchsetzen - es bleibt kühl und nass in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Was der Deutsche Wetterdienst mit Blick auf die neue Woche vorhersagt.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin regnerisches und trübes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind bei wechselnder Bewölkung am Nachmittag und Abend örtlich Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad, in Hochlagen werden um 11 Grad erwartet.

In der Nacht auf Sonntag klart es vermehrt auf. Die Temperaturen sinken dabei auf 5 bis 2 Grad. Örtlich könne es in Bodennähe gefrieren, so der DWD. Der Sonntag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Nordwesten ist den Meteorologen zufolge mit Regenschauern zu rechnen, zum Abend kann es auch gewittern. Werte zwischen 13 und 18 Grad in tieferen Lagen sowie um 11 Grad im Bergland werden erwartet.

In der Nacht auf Montag kann es bei Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad gebietsweise schauerartig regnen. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Die neue Woche startet wechselnd bis stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf kann es örtlich erneut gewittern. Die Wetterexperten rechnen mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad.