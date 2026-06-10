In den nächsten Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig: Regen, Wolken und örtliche Gewitter bestimmen die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.

Offenbach (dpa/lrs) - Regen, Wolken und einzelne Gewitter prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in den kommenden Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Mittwoch mit gebietsweisen Schauern zu rechnen. Ab dem Mittag seien auch örtliche Gewitter möglich. Dabei kann es im Umfeld von Gewittern zu starken bis vereinzelt stürmischen Böen kommen. Bei wechselnder Bewölkung werden maximal 16 bis 19 Grad erwartet.

Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in Norden und Osten seien einzelne Schauer möglich. Abends ziehe dann von Western erneut eine dichte Wolkendecke mit Regenfällen auf. Am Freitag ist weiterhin mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Zeitweise könne es erneut schauerartig regnen. Dabei wird es mit maximal 18 bis 23 Grad etwas wärmer.