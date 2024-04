In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird für die kommenden Tage ungemütliches Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Mittwoch zunächst bewölkt und regnerisch. Örtlich ist mit starken Böen zu rechnen. Dazu herrschen Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad am Tag und 6 bis 10 Grad in der Nacht.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Donnerstag ziehen im Laufe des Tages kräftige Schauer und Gewitter auf. Verbreitet entstehen stürmische Böen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 17 Grad. In der Nacht zum Freitag nehmen Schauer und Gewitter bei 7 bis 11 Grad ab. Am Freitag werden nur noch vereinzelt Regenschauer erwartet.

