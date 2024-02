Narren können aufatmen: Beim Höhepunkt der Straßenfastnacht soll es weniger regnen.

Offenbach (dpa/lhe) - Noch bis Freitagmorgen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland gebietsweise Dauerregen geben - anschließend werden die Schauer seltener. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Donnerstagmorgen für die kommenden Karnevalstage eher milde Temperaturen voraus. Am Freitag liegen sie maximal bei neun bis 14 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest. Teils kann es auch starke Böen geben. Für das Wochenende kündigten die Meteorologen ähnliches Wetter mit nicht mehr allzu vielem Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an - gut für Narren, die sich auf den Höhepunkt der Straßenfastnacht mit bunten Umzügen freuen.

