In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Sonntag kühles und regnerisches Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es bei starker Bewölkung verbreitet zu Regen- und Graupelschauern. Dazu liegen die Temperaturen bei 5 bis 11 Grad. Es ist mit starkem und teilweise stürmischem Wind zu rechnen. In der Nacht zum Montag nimmt der Regen bei Temperaturen von minus 2 bis plus 3 Grad langsam ab.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zum Wochenstart bleibt es niederschlagsfrei. Bei wechselnder Bewölkung werden Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad erwartet. In der Nacht sinken die Temperaturen bis fast zum Gefrierpunkt. Auch am Dienstag bleibt es weiterhin bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Ab Mittwoch ist wieder vereinzelt mit Regenschauern zu rechnen.

