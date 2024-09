Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Wolken und Regen. In einigen Gebieten kann es auch gewittern.

Barweiler (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zu Beginn der neuen Woche auf Regen und teilweise Gewitter einstellen. Am Montagvormittag gebe es Wolken und Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch seien in der Vorderpfalz, in Rheinhessen sowie im Westerwald einzelne Gewitter mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Starkregen nicht ausgeschlossen. In der Vorderpfalz regne es bis Montagabend; ansonsten lockere es ab den Mittagsstunden auf. Die Temperaturen sollen bei maximal 18 bis 21 Grad liegen. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.Am Dienstag rechnet der DWD weiterhin mit zahlreichen Wolken und Regenschauern. Vereinzelt soll es auch gewittern. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 14 bis 19 Grad an. Der Wind sei mäßig.

Am Mittwoch sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erneut stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen nach DWD-Angaben auf Höchstwerte von 17 bis 21 Grad. Es wehe ein mäßiger und in Böen teils starker Wind.