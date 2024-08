In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es zum Ende der Woche nass und gewittrig. Erst am Sonntag wird es langsam freundlicher.

Barweiler (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zum Ende dieser Woche auf Schauer und Gewitter einstellen. Im Laufe des Freitags ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits einige Wolken auf. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 25 bis 28 Grad. Es wehe ein mäßiger Wind, in Hochlagen sei er von starken bis stürmischen Böen begleitet.Am Samstag ist es laut DWD erst heiter, ab dem Abend ziehen aber Schauer und Gewitter auf. Mitunter gebe es auch Starkregen. Das Thermometer steige auf Höchstwerte von 28 bis 32 Grad. Es wehe ein mäßiger Wind, in Hochlagen gebe es auch starke und bei Regen sowie Gewitter auch stürmische Böen.Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bis stark bewölkt. Nach etwas Regen am Vormittag bleibe es trocken. Es kühle auf maximal 19 bis 23 Grad ab. Dazu gehe ein überwiegend mäßiger Wind.