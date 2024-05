In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen auf Regen und teilweise auch Gewitter einstellen. In der Eifel seien bereits am Vormittag lokal eng begrenzte Gewitter nicht ausgeschlossen, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Ab dem Nachmittag gebe es dann in den beiden Bundesländern kräftige Schauer und Gewitter mit lokal unwetterartigem Starkregen. Es sei auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Barweiler (dpa/lrs) - Die Temperaturen liegen bei maximal 17 bis 24 Grad. Dabei gebe es am Rhein und im Westerwald die höheren Werte.

Am Freitag gebe es noch viele Wolken und gebietsweise Regen. Im Laufe des Tages lockere es sich jedoch auf und bleibe dann weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken nach DWD-Angaben deutlich auf Höchstwerte von 14 bis 18 Grad. Es wehe ein mäßiger Wind, im Bergland und in exponierten Lagen seien lokal auch starke Böen möglich.

Im Laufe des Samstags könne es gebietsweise wieder regnen. Das Thermometer zeige maximal 15 bis 18 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Wetterbericht des DWD