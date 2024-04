In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen auf Regen und teils auch auf Gewitter einstellen. Am Freitag gebe es immer wieder Schauer und in einigen Hochlagen anfänglich Schnee und Glätte, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der zweiten Tageshälfte komme es vereinzelt zu Gewittern mit Graupel. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 11 Grad. Es wehe ein mäßiger bis frischer Wind. Dieser sei begleitet von starken, in exponierten Lagen sowie bei kräftigeren Schauern und Gewittern auch stürmischen Böen. Am Samstag gebe es in den beiden Bundesländern weiterhin Schauer, in Hochlagen komme teilweise auch Schnee dazu, teilte der DWD mit. Vereinzelte Gewitter mit Graupel seien nicht ausgeschlossen. Das Thermometer zeige maximal 8 bis 12 Grad an. Am Sonntag komme es noch zu einzelnen Schauern, welche in Hochlagen teils mit Schnee vermischt seien. Einzelne Gewitter mit Graupel schließt der DWD wieder nicht aus. Die Temperaturen lägen unverändert bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind.

Wetterbericht des DWD