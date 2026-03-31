Regenschirm einpacken und windfest anziehen - das müssen die Rheinland-Pfälzer und Saarländer auch am Dienstag noch. Ab Mittwoch könnte es besser werden.

Mainz/ Saarbrücken/ Offenbach (dpa/lrs) - Auf einen wechselhaften Montag folgt ein ungemütlicher Dienstag in Rheinland-Pfalz und Saarland. Bei wechselnder bis starker Bewölkung und häufigen Regenschauern liegen die Höchsttemperaturen zwischen acht und zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind kann zum Mittag hin teils stark böig werden.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Schauer abklingen, der Himmel soll sich gebietsweise auflockern, wie die Meteorologen voraussagen. Vereinzelt kann sich Nebel bilden, während die Tiefsttemperaturen auf drei bis null Grad absinken. Stellenweise kann es wieder glatt werden.

Der Mittwoch soll laut DWD-Angaben wolkig starten, doch im Tagesverlauf zunehmend aufheitern. Im Südosten sind Schauer möglich, sonst bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 10 bis 13 Grad.