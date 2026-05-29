Bei Durchsuchungen in Landau und Umgebung hat die Polizei mehrere Waffen, Munition und Mobiltelefone sichergestellt. Zwei Männer stehen im Verdacht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Landau (dpa/lrs) - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Landau und der Verbandsgemeinde Edenkoben Waffen sichergestellt. Die Einsatzkräfte fanden zwei Langwaffen, eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, ein Springmesser, Munition und drei Mobiltelefone, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch drei Wohnungen, zwei Gewerbeobjekte und drei Fahrzeuge. Sie ermitteln gegen zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren unter anderem wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz.