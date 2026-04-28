Südwest Razzia gegen illegale Einschleusung und Prostitution

Bundespolizei am Bahnhof
Die Bundespolizei vollstreckte die Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft. (Symbolbild)

Wohnungen für illegal Eingereiste und Prostitution ohne gültigen Aufenthaltstitel: In Kassel und Fuldatal gehen Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk vor.

Kassel (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat in Kassel und Fuldatal (Landkreis Kassel) vier Tatverdächtige wegen des illegalen Einschleusens von Ausländern festgenommen. Die Verdächtigen sollen den sich illegal in Deutschland aufhaltenden Menschen Wohnraum zur Verfügung gestellt und die Ausübung der Prostitution ohne erforderliche Aufenthaltstitel ermöglicht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft hieß. Zudem stehen sie im Verdacht, brasilianische Staatsangehörige eingeschleust zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Maßnahmen beantragt. Im Zuge dessen seien auch drei Objekte durchsucht worden. Zudem wurde ein Arrestbeschluss in Höhe von 1.046,36 Euro vollzogen, wie es hieß. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen und drei brasilianische Staatsangehörige im Alter von 32 bis 56 Jahren.

Mehr zum Thema
Bundespolizei Kassel Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x