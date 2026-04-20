Der Prozess gegen einen 29-Jährigen, der am 10. September 2023 in der Südwestpfalz einen Unfall mit zwei Toten verursacht hatte, wird ab dieser Woche neu aufgerollt.

Am Landgericht Zweibrücken stellt sich ab Mittwoch erneut die Frage, wer an dem Unfall mit zwei Todesopfern am 10. September 2023 auf dem Braunsberg zwischen Lemberg und Ludwigswinkel in der Südwestpfalz Schuld hat. Im Dezember 2024 hatte das Gericht einen damals 28-Jährige Südwestpfälzer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit zweifacher Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren und einem Führerscheinentzug von drei Jahren verurteilt.

Der Mann war im September 2023 mit einem Audi RS5 in einer unübersichtlichen Kurve mit einem Mazda zusammengestoßen, der in der Fahrbahnmitte fuhr. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Ford, danach prallte der Audi frontal auf einen Skoda, in dem ein Ehepaar aus Baden-Württemberg saß. Die 58-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann starben noch am Unfallort. Dem Audi-Fahrer wurde vorgeworfen, ein illegales Autorennen gefahren zu sein. Videos, die die Beifahrerin während der Fahrt aufgenommen hatte, zeigten, dass der Mann kurz vor dem Unfall mit Tempo 231 auf der unübersichtlichen Strecke unterwegs war.

BGH sieht Fehler im Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil des Landgerichts Zweibrücken am 15. Juli 2025 aufgehoben. Wie der Bundesgerichtshof ausführte, sei es der Großen Strafkammer des Landgerichts nicht gelungen, den „zumindest bedingten Gefährdungsvorsatz des Angeklagten“ hinreichend konkret festzustellen und rechtsfehlerfrei zu belegen. Wer wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge verurteilt wird, dem muss nachgewiesen werden, dass er andere Verkehrsteilnehmer vorsätzlich gefährden wollte. Das sei der Großen Strafkammer nicht gelungen. Weil das Urteil fehlerhaft sei, verwies er das Verfahren zur Neuentscheidung zurück an das Landgericht Zweibrücken. Dort wird es ab Mittwoch vor der sechsten Strafkammer verhandelt. Acht Verhandlungstage sind angesetzt.

Die Verteidiger des Audi-Fahrers wiesen in ihrem Plädoyer vor anderthalb Jahren darauf hin, dass der Mazda, der zu weit auf der Seite des Audi gefahren ist, die Primärursache für die Kollisionen und den dritten, tödlichen Zusammenstoß gewesen sei. Nur wenn dieser erste Unfall vermeidbar gewesen wäre, hätte der Angeklagte Schuld am Tod des Ehepaars aus Baden-Württemberg. Der Sachverständige sprach von einer nur „technisch-theoretischen Möglichkeit“ des Audi-Fahrers, diesen Unfall zu vermeiden. Diese „technisch-theoretische Möglichkeit“ reichte der Strafkammer aber aus, um den Unfall als vermeidbar anzusehen und dem heute 29-Jährigen eine Schuld am Tod des Ehepaars zu geben.

Da nur der Angeklagte Revision eingelegt hatte, hat er im neuen Prozess keine höhere Haftstrafe als dreieinhalb Jahre zu erwarten. Hätte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, wäre auch ein höheres Strafmaß möglich gewesen.