In Landau wird seit Jahren über die Verkehrspolitik gestritten. Der Grünen-Bürgermeister hat Radwege geschaffen, dafür Durchfahrtsverbote und Einbahnstraßen eingerichtet, um Verkehr aus Quartieren herauszuhalten. Nicht nur Autofans sind empört. Nun hat der CDU-Oberbürgermeister seinem Vize die Zuständigkeit entzogen. Er wolle so die Spaltung in der Stadt beenden. Über einen lokalen Konflikt, der einiges verrät über den Zustand dieses Landes.

Die Glaubensfrage wird in Landau