Bei einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin in Ludwigshafen ist die Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine 55-jährige Radfahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Ludwigshafen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall zwischen der Frau und einem 29-jährigen Autofahrer am Mittwochabend auf einer Kreuzung. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Der Mann erlitt laut Polizei einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch behandelt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von 0,0 Promille ergeben. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermitteln und suchen noch Zeugen. Auch ein Gutachter sei beauftragt worden, hieß es.

Polizeimeldung