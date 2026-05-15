Südwest Radfahrer sucht Rat - doch sein Atem verrät ihn

Blaulicht
Der Mann besuchte die Polizeistation demnach am 14. Mai gegen 20.00 Uhr. (Symbolbild)

Dieser Polizeibesuch ging nach hinten los: Ein 38 Jahre alter Mann erlebt in der Pfalz ein Gespräch, das er so nicht geplant hatte.

Schifferstadt (dpa/lrs) - Auf diesen Hinweis hätte er sicher gern verzichtet: Weil er die Polizei um Rat in einem Zivilrechtsstreit fragen wollte, hat ein 38 Jahre alter Mann die Inspektion Schifferstadt (Pfalz) besucht. Bei dem Gespräch am Donnerstagabend konnten die Beamten aber bei dem Mann, der mit dem Rad gekommen war, einen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Test habe 2,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Eine Blutprobe folgte. «Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses eingeleitet», hieß es. Die Inspektion verließ der Mann schließlich ohne Rad.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x