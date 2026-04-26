Trotz Helmes erleidet ein Radfahrer bei einem Unfall in Simmern schwere Kopfverletzungen. Wie kam es zu dem Crash?

Simmern (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Simmern im Westerwald ist ein 72 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag auf der Hauptstraße. Ein 71-jähriger Autofahrer wollte demnach rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren und übersah dabei den vorbeifahrenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 72-Jährige erlitt trotz Helmes schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.