Nach zehn Jahren als Landtagspräsident sollte Hering auf einen neu zu schaffenden zweiten Chefposten bei Lotto Rheinland-Pfalz wechseln. Warum es doch nicht dazu kommt.

Der langjährige rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) wird doch nicht zweiter Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. «Es war ein Fehler von mir, dass ich diese Möglichkeit in Betracht gezogen habe», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hering reagierte damit auf scharfe Kritik an der Schaffung eines zweiten Chefpostens.

Hering: Hatte Zweifel an Entscheidung

Schon seit einigen Tagen habe er mehr und mehr Zweifel an der Entscheidung gehabt, räumte Hering am Freitagmorgen auf Anfrage der RHEINPFALZ ein. Er sei vor knapp einer Woche gefragt worden, ob er den neu zu schaffenden Geschäftsführerposten annehmen wolle, sagte Hering. Da er sich seit Jahren in der Demokratiearbeit engagiert, sei die Aufgabe bei der rheinland-pfälzischen Lottogesellschaft, die sich selbst stark sozial engagiert, durchaus interessant für ihn gewesen. Jedoch seien schon vor einigen Tagen Zweifel bei ihm aufgekommen, nachdem die Entscheidung intern kommuniziert worden sei und bereits für Verstimmungen gesorgt habe, so Hering weiter.

Ich muss nicht versorgt werden.

Spätestens mit der öffentlichen Debatte um seine Person habe er sich entschlossen, für das Amt doch nicht zur Verfügung zu stehen, sagte Hering. Er habe in seiner Laufbahn als Anwalt, Parlamentarier und Minister genug gearbeitet. Er habe somit auch keine Probleme, anderweitig Verwendung zu finden: "Ich muss nicht versorgt werden."

Angesichts solch scharfer Worte entschied sich Hering nun, das Angebot nicht anzunehmen. «Ich war mir der Signalwirkung eines solchen Schrittes in dieser Art nicht bewusst und kann die in diesen Tagen geäußerte Kritik nachvollziehen.» Für ihn habe im Vordergrund gestanden, seine Erfahrungen, Netzwerke und Leidenschaften für den Sport und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Verbindung mit sozialen und karitativen Zielen einzubringen, sagte er der dpa.

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«Die Annahme eines solchen Postens würde bei vielen den Eindruck hinterlassen, es gehe um hochdotiertes "Postengeschachere“», sagte Hering der dpa weiter. «Ich würde mit einem solchen Schritt dazu beitragen, die Verdrossenheit gegenüber der Politik und Politikern in diesen Zeiten weiter zu fördern und Vertrauen zu untergraben.» Das sei das Gegenteil von all jenem, wofür er sich in seiner politischen Laufbahn eingesetzt habe.

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Zuletzt wurde die Lottogesellschaft, deren Hauptgesellschafter das Land Rheinland-Pfalz ist, allein von Jürgen Häfner geführt. Häfner scheidet Ende Mai nach rund zwölf Jahren aus dem Amt aus. Seit 2014 war er nach Angaben der Lottogesellschaft alleiniger Geschäftsführer. Sein Nachfolger soll der langjährige CDU-Fraktionschef Christian Baldauf werden.

Häfner verdiente an der Spitze der Gesellschaft pro Jahr eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Einem Wirtschaftsprüfungsbericht zu Lotto Rheinland-Pfalz für 2024 zufolge kam er im Geschäftsjahr 2024 mit einer Grundvergütung und einer erfolgsabhängigen Vergütung auf insgesamt knapp 200.000 Euro.