Runde Geburtstage muss man feiern. Das gilt nicht nur für Menschen. Rheinland-Pfalz zeigt, welche historischen Ereignisse dieses Jahr im Fokus stehen.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz gibt es dieses Jahr viel zu feiern. Quer durchs Land stehen besondere Jubiläen an, die auch an die römische Antike erinnern. Und zudem feiert das Land selbst auch «Geburtstag»: Im August 1946 gegründet, wird Rheinland-Pfalz im Sommer 80 Jahre alt.

Das Land wird 80

Zweiter Weltkrieg, Millionen Tote, zerstörte Städte: Vor diesem Hintergrund ordnete die französische Besatzungsmacht am 30. August 1946 die Gründung von Rheinland-Pfalz an - durch Zusammenschluss zuvor zu Preußen, Hessen und Bayern gehörender Gebiete. Die Ausgangslage war schlecht: Hunger und Armut, wenig Industrie, ein rückständiges europäisches Grenzland der Rüben und Reben. Längst aber, meinen Historiker, sei das auch von Mittelstand und Weinbau geprägte Bundesland an Rhein und Mosel eine Erfolgsstory.

Was steht Historisches an?

Das älteste Jubiläum gibt es in der Pfalz: Vor 750 Jahren - im Jahr 1276 - wurde Germersheim das Stadtrecht verliehen. Rudolf von Habsburg wollte als römisch-deutscher König seinen Machtbereich vergrößern und baute sich ein Netz von Städten auf, die ihm treu ergeben waren. Germersheim, nicht weit entfernt vom Kaiserdom in Speyer, gehörte dazu.

Höhepunkt des dortigen Jubiläumsjahres ist nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ein großes Festwochenende vom 28. bis 30. August. Es gibt einen historischen Festzug, ein Musikfeuerwerk und ein buntes Treiben in den Straßen mit allerlei Köstlichkeiten.

Und auch die Barbarossastadt Kaiserslautern feiert 750 Jahre Geschichte: Am 18. August 1276 wurden ihr die Stadtrechte verliehen. Die pfälzische Kommune plant zahlreiche Veranstaltungen, darunter Konzerte und Straßenfeste. Zu den Höhepunkten zählt die Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz unter dem Motto «Die Goldenen Zwanziger».

Auch eine Bahn in der Eifel wird gefeiert

Die Brohltalbahn in der Eifel wird 125 Jahre alt. Als sie Anfang 1901 gegründet wurde, diente sie zum Transport von abgebautem Vulkangestein. Auf der 18 Kilometer langen Strecke fuhren aber auch Menschen: So wurden etwa Steinmetze zu den Abbaustellen gebracht.

Heute wird die Brohltalbahn vor allem touristisch genutzt: Seit 1977 verkehrt der Vulkan-Express und bringt Besucher vom Rhein in die Eifel und zurück. Die Schmalspurbahn gilt als eine beliebte historische Trasse in Rheinland-Pfalz. Vom 4. bis 7. Juni findet ein Festwochenende statt, bei dem man Oldtimer auf der Schiene und auf der Straße bewundern kann.

Was es mit einer Sandsteinfigur auf sich hat

1976, vor genau 50 Jahren, entdeckte man in Kinheim-Kindel an der Mosel ein römisch-keltisches Götterbild, das einen Mann mit Schlegel und Weintrauben zeigt. Es ist ein Abbild des Sucellus, des Gott der Winzer und der Küfer, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus und gilt als ältestes Zeugnis des römischen Weinbaus an der Mittelmosel.

Die gut erhaltene gelbe Sandsteinfigur war ein Sensationsfund, den man bei Ausgrabungen zu einem römischen Gutshof machte. Den 50. Jahrestag der Entdeckung feiert Kinheim nun mit einem großen Römerspektakel am 27. und 28. August. Die Ausgrabungsstätte ist heute ein Museumsort.

Und dann gibt es ein Welterbe-Jubiläum

In Trier werden in diesem Jahr neun Bauwerke gefeiert, die vor 40 Jahren gemeinsam zum Unesco-Welterbe ernannt wurden. Dazu gehören als römische Bauwerke Porta Nigra, Konstantin-Basilika, Kaiserthermen, Barbarathermen, Amphitheater, Römerbrücke und Igeler Säule. Hinzu kommen der Trierer Dom und die Liebfrauenkirche, die auf römischem Fundament entstanden sind.

Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa

Das 40. Jubiläum der Welterbe-Verleihung wird mit einem großen Festjahr gefeiert. Gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz und zahlreichen Partnern lädt die Stadt Gäste zu vielen Veranstaltungen und Angeboten ein.

Und noch mal Welterbe

Vor fünf Jahren wurde Bad Ems an der Lahn in den Kreis der «Great Spa Towns of Europe» aufgenommen: Elf historische Kurbäder tragen seitdem zusammen den Titel Unesco-Welterbe. Das kleine Jubiläum wird im Lahntal unter dem Titel «Ein Sommer im Welterbe» gefeiert - mit einer Reihe von Veranstaltungen von Juni bis Oktober.

30 Jahre Vulkanpark

Zum 30-jährigen Bestehen lädt der Vulkanpark in Rheinland-Pfalz zu einem großen Familientag ein. Auf dem Gelände des Römerbergwerks Meurin in der Osteifel und der Antiken Technikwelt können Gäste am 21. Juni eine Zeitreise in die Geschichte der Region unternehmen. Der Park verspricht ein «buntes Mitmachprogramm».

Ergänzt wird der Familientag in diesem Jahr durch den Regionalen Museumsmarkt 2026. Zahlreiche Museen aus der Umgebung präsentieren dabei ihr Angebot gebündelt an einem Ort und laden mit Aktionen zum Entdecken und Mitmachen ein.

Hochschule Koblenz wird 30

In diesem Jahr feiert die Hochschule Koblenz ihr 30-jähriges Bestehen und bietet aus diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen an. Damit sollen Einblicke in die Hochschule, ihre Forschung und ihr Engagement in der Region gegeben werden. So lädt die Hochschule etwa im Juni zum Tag der Forschung ein. Hier werden unter anderem aktuelle Projekte präsentiert.