Zwei Unbekannte überfallen einen 22-Jährigen in Saarbrücken. Bei der Fahndung nimmt die Polizei einen Mann fest. Er kommt ins Gefängnis - mit dem Überfall hat er allerdings wohl nichts zu tun.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Zwei Räuber haben in Saarbrücken in der Nacht zum Dienstag einen 22-jährigen Mann überfallen. Die beiden forderten Bargeld und das Handy des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen habe dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, daraufhin habe das Opfer den Männern seinen Rucksack gegeben. Wertsachen befanden sich aber nicht in dem Rucksack.

Bei der Fahndung nahmen die Beamten einen 27-jährigen Mann fest, der sich vor der Polizei versteckte und floh. Allerdings stellte sich heraus, dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Überfall zu tun hatte. Gegen den Mann lag jedoch ein Vollstreckungshaftbefehl vor, deswegen kam es in ein Gefängnis, wo er nun eine Strafe von zwei Jahren und fünf Monaten absitzen muss.

Mitteilung Polizei