Prüm (dpa/lrs) - Ein bewaffneter Täter hat am Sonntag im Eifelort Jünkerath eine Tankstelle überfallen. Er forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld und einer Packung Zigaretten, wie die Polizei in Prüm mitteilte. Dann verließ er das Tankstellengelände und flüchtete. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten an. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden. Ob und wie viel Geld der Mann erbeutet hatte, wollte die Polizei nicht sagen.