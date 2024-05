Ein Angler hatte das Gefährt im Wasser entdeckt. Nach der Bergung stellten die Einsatzkräfte fest, dass Motor und Getriebe ausgebaut waren.

Bürstadt/Worms (dpa/lhe) - Ein im Rhein bei Worms gefundener Transporter gibt der Polizei Rätsel auf. Wie das Fahrzeug in dem Fluss gelandet sei, müsse noch ermittelt werden, teilte die Behörde in Darmstadt am Montag mit. Es war am Wochenende von bislang unbekannten Tätern im südhessischen Bürstadt vom Gelände einer Werkstatt gestohlen worden, am frühen Sonntagmorgen wurde das teilweise im Rhein versunkene, menschenleere Fahrzeug von einem Angler entdeckt. Einsatzkräfte zogen den Transporter aus dem Wasser. Motor und Getriebe waren ausgebaut, der Tank war leer. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

