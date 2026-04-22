Südwest Pyrotechnik explodiert in Hausflur – Polizei ermittelt

Blaulicht
Im Hausflur detonierte vermutlich Pyrotechnik – Decken und Wände wurden beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Vorfall. (Symbolbild)

Nach einer Explosion im Hausflur eines Mehrfamilienhauses ermittelt die Polizei. Anwohner konnten nach einer Kontrolle zurück in ihre Wohnungen.

Ludwigshafen/Rhein (dpa/lrs) - Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen ist vermutlich Pyrotechnik detoniert. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei unter anderem Decken und Wände beschädigt. Zu einer genauen Schadenshöhe gab es bislang keine Angaben. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten die Anwohner wieder in das Haus zurückkehren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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