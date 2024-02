Pflegekinder sollen getreten, geschlagen und misshandelt worden sein. Ein Ehepaar sitzt wegen dieser Vorwürfe jetzt auf der Anklagebank.

Saarbrücken/Mettlach (dpa/lrs) - Ein Ehepaar aus Mettlach muss sich seit Montag vor dem Landgericht Saarbrücken wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Februar 2002 bis Dezember 2011 mehrere Pflegekinder gequält und misshandelt zu haben. Dabei handelte es sich um drei Geschwister, die mit sechs und sieben Jahren zu dem Paar kamen, als ihre leibliche Mutter gestorben war. Der Mann soll zudem ein Mädchen sexuell missbraucht haben.

Laut Anklage sollen die Kinder unter anderem von der Pflegemutter geschlagen und getreten worden sein. Sie sollen keine warmen Mahlzeiten bekommen haben. Sie hätten ohne Erlaubnis nicht miteinander sprechen dürfen und hätten als Bestrafung stundenlang in Unterwäsche oder nackt im Hof oder im Teich stehen müssen.

Die Angeklagte (53) sagte vor Gericht, sie sei fassungslos gewesen, als sie von den Vorwürfen gehört habe. Niemals hätte sie einem ihrer Kinder, ob leiblich oder angenommen, Schaden zugefügt.

Der Verteidiger geht davon aus, dass die Schilderungen der Nebenkläger auf Erfahrungen mit der leiblichen Mutter zurückgehen. Er kündigte an, viele Fotos aus dem Familienleben mit den Pflegeeltern zeigen zu wollen, die belegten, dass das, was die Zeugen behaupteten, in keiner Weise damit in Einklang stehe.

Bis zum 8. Mai sind 17 weitere Prozesstage angesetzt.