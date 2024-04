Die Billigmodekette Primark hält an ihren Schließungsplänen für zwei Filialen in Deutschland fest, will gleichzeitig aber neue Läden eröffnen. «Wir arbeiten weiter daran, unsere Präsenz in Regionen auszubauen, in denen wir bisher nicht ausreichend vertreten sind», teilte die Deutschland-Tochter des irischen Modehändlers am Dienstag in Essen mit. Zurzeit sei man mit möglichen neuen Standorten in konkreten Verhandlungen, hieß es. Nähere Angaben machte Primark nicht.

Essen/London (dpa) - Im Geschäftsjahr 21/22 hatte Primark in Deutschland über 50 Millionen Euro Verlust verzeichnet. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 22/23 hatte das Unternehmen zwei Filialen in Deutschland geschlossen, danach im Herbst 2023 die Filiale in Gelsenkirchen. Die Filiale in Krefeld soll nun Ende Mai, die in Kaiserslautern im Laufe des Jahres 2024 geschlossen werden. An sechs Standorten hat Primark seit Mitte September 2023 außerdem die Flächen reduziert. Mit dieser «angepassten Aufstellung» habe man die Voraussetzungen für Wachstum im deutschen Markt geschaffen, hieß es am Dienstag.

Insgesamt habe sich der Handel in Deutschland positiv entwickelt, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche sei angestiegen. Die Restrukturierung in Deutschland sei nun weitestgehend abgeschlossen und habe zu einer verbesserten Absatzdichte und Profitabilität geführt.

Primark gehört zum britischen Mischkonzern AB Foods und trug im ersten Geschäftshalbjahr fast die Hälfte zu dessen weltweitem Umsatz bei. Grund dafür sei eine gestiegene Nachfrage nach billiger Kleidung der Modetochter Primark. Derzeit betreibt Primark in Deutschland 29 Filialen mit rund 4300 Beschäftigten. Weltweit betrieb die Modekette Anfang März 440 Filialen in 15 europäischen Ländern sowie in den USA. Noch in diesem Jahr will Primark seine erste Filiale in Ungarn eröffnen.