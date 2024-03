Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal haben auch Polizisten aus dem Saarland geholfen. Für ihren Einsatz gab es jetzt Lob und Anerkennung.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Für ihre Unterstützung bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 sind saarländische Einsatzkräfte von Polizei und Katastrophenschutz gewürdigt worden. Bei einem Festakt in Saarbrücken überreichte Innenminister Reinhold Jost (SPD) mehr als 200 Polizisten sowie Bediensteten der Landesverwaltung die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 starben in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen. Straßen, Gebäude und Infrastruktur wurden zerstört.

«In dieser Zeit höchster Not war es für uns im Saarland selbstverständlich, unseren Nachbarn beizustehen und sofort nachhaltige Hilfe zu leisten», teilte Jost mit. Die Kollegen aus dem Saarland hätten mit Helfern sowie Einsatzkräften aus Rheinland-Pfalz und dem ganzen Bundesgebiet «maßgeblich zur Bewältigung dieser Naturkatastrophe in unserem Nachbarland beigetragen».

Die saarländische Polizei unterstützte bei der Betreuung, Suche, Bergung und Identifizierung von Opfern und beim Schutz evakuierter Bereiche vor Plünderungen. Auch der Betrieb der Personenauskunftsstelle (polizeiliche Telefonhotline, die Vermisstenanzeigen, Mitteilungen und Anfragen aus der Bevölkerung entgegennimmt) lag vollständig in saarländischer Hand. Das Fachreferat Bevölkerungsschutz unterstützte die Einsatzführung in Rheinland-Pfalz.

Als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung bei der Katastrophenbewältigung hat die rheinland-pfälzische Landesregierung die Fluthilfemedaille 2021 gestiftet. Diese werde Einsatzkräften der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, der Polizei, des Rettungsdienstes und der psychosozialen Notfallversorgung, die mindestens einen eintägigen Einsatz geleistet haben, verliehen, hieß es.