Ein in der Mosel treibendes Auto hat für einen Polizeieinsatz bei Cochem gesorgt. Anwohner meldeten den im Fluss befindlichen Pkw, in dem sich aber keine Menschen befanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst war unklar gewesen, ob Menschen im Inneren waren. Es handele sich um ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, teilten die Beamten weiter mit.

Cochem (dpa/lrs) - Es werde vermutet, dass das Auto Touristen gehört und der Wagen versehentlich in den Fluss gerollt sei, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es demnach nicht. Der Wagen sollte mit einem Kran aus der Mosel geborgen werden. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Pressemeldung Polizei Mayen