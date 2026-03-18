Südwest Polizeieinsatz vor CDU-Geschäftsstelle in Bullay

Programmausschuss der CDU Rheinland-Pfalz
Der Vorfall ereignete sich direkt vor Geschäftsstelle in dem Mosel-Ort. (Symbolfoto)

Ein Unbekannter soll ein Plakat mit einem Messer abgeschnitten und einen Gegenstand gezeigt haben, bei dem es sich um eine Schusswaffe gehandelt haben könnte. Die Suche nach dem Unbekannten läuft.

Bullay (dpa/lrs) - Ein Vorfall mit einem möglicherweise bewaffneten Mann vor einer Geschäftsstelle der CDU in Bullay an der Mosel hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe vor der Tür der Geschäftsstelle ein Wahlplakat abgerissen und herumgeschrien, teilte die Polizei in Trier mit.

Der Kreisvorsitzende der CDU Cochem-Zell, Jens Münster, sagte dem «Wochenspiegel», eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle habe beobachtet, wie der Unbekannte das Plakat mit einem Messer abgeschnitten habe. Daraufhin habe sie ihn zur Rede gestellt. Der Mann soll dann einen Gegenstand am Hosenbund gezeigt haben, bei dem es sich laut Polizei um eine Schusswaffe gehandelt haben könnte.

Die Mitarbeiterin verbarrikadierte sich nach Angaben Münsters, der für die CDU im Landtag in Mainz sitzt, mit Kollegen in der Geschäftsstelle und alarmierte die Polizei. Zum Glück sei niemanden etwas passiert, geschockt seien aber trotzdem alle, sagte Münster. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten und sucht nach Zeugen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

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