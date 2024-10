Eine Mail mit einer Bombendrohung landet bei einer Schule in Landau. Es folgt ein Polizeieinsatz. Das LKA geht derweil von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung aus.

Landau (dpa/lrs) - Aufgrund einer Bombendrohung per E-Mail wurde in einer Schule in Landau der Unterricht zunächst nicht aufgenommen. «Ankommende Schüler werden in der Nähe gesammelt und betreut», teilte die Polizei Rheinpfalz mit. Derweil würden Beamte mit Unterstützung von Polizeihunden das Gelände der Integrierten Gesamtschule durchsuchen.

Experten des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes hätten das Schreiben analysiert. «Demnach ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen», hieß es. Laut den Angaben war die Mail bereits am Sonntag eingegangen, aber erst am Montag gelesen worden. Daraufhin habe die Schule unmittelbar die Polizei alarmiert.