Aufatmen nach mehreren Stunden Anspannung: Spezialkräfte dringen in die Volksbankfiliale von Sinzig ein. Sie finden zwei eingesperrte Menschen - unverletzt. Viele Fragen sind offen.

Sinzig (dpa) - Nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig fahndet die Polizei nach den Tätern. Spezialkräfte hatten am Morgen nach einem Alarm in der Bank in dem Ort Position bezogen. Sie betraten nach etwa sechs Stunden das Gebäude und trafen einem Sprecher zufolge zwei Personen unverletzt an, bei denen es sich wohl um Opfer handele. Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Die Fahndung nach ihnen laufe.

Zwei Menschen im Tresorraum eingeschlossen

Die Maßnahmen laufen - »auch wenn es nach außen nicht so aussieht«, sagt ein Polizeisprecher. Foto: Thomas Frey/dpa

Der Zugriff erfolgte demnach durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die zwei Menschen, auf die sie stießen, seien im Tresorraum eingeschlossen gewesen. «Nunmehr stellt sich die Lage derart dar, dass sich der oder die Täter unmittelbar nach Einschließen der Personen in den Tresorraum auf bislang nicht bekanntem Weg vom Tatort entfernt hat beziehungsweise haben», teilte die Polizei in Sinzig ( Kreis Ahrweiler) mit.

«Wir sind über den Tag von einer Geiselnahme ausgegangen», sagte ein Polizeisprecher. Ob die Tat mit den aktuellen Erkenntnissen weiterhin so bezeichnet werden könne, müsse geklärt werden. Ein Tatbestand sei Freiheitsberaubung. Ob auch Raub dazuzähle, gab der Sprecher nicht an. Bislang ist unklar, ob die Täter mit Beute geflüchtet sind.

Polizeikräfte halten sich rund um die Bankfiliale bereit. Foto: Thomas Frey/dpa

Bis zum Zugriff dauerte es mehrere Stunden. Foto: Thomas Frey/dpa

Der Unterschied zwischen einer Geiselnahme und Freiheitsberaubung liegt vor allem in der zusätzlichen Nötigungskomponente und den Forderungen, die bei einer Geiselnahme hinzukommen.

Alarm ging automatisiert ein

Dem Polizeisprecher zufolge ging der Notruf am Morgen automatisiert ein. Nach seinem Kenntnisstand habe man keinerlei Kontakt mit den Tätern gehabt. Es könne sein, dass diese gleich nach der Tat das Gebäude verlassen hätten.

«Der Geldtransporter spielt eine Rolle im Gesamtkontext»

Die Polizei war nach den ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es am Morgen zu einer Geiselnahme gekommen war. Demnach sollten mehrere Täter in einer Bankfiliale Menschen in ihrer Gewalt haben. Bei einem der Opfer sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln. «Der Geldtransporter spielt eine Rolle im Gesamtkontext», sagte der Polizeisprecher am Nachmittag.

Ein Sprecher der Volksbank Raiffeisenbank RheinAhrEifel sagte, dass er keine Angaben machen könne und verwies auf die Zusammenarbeit mit der Polizei.

Es waren mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. Sinzig liegt etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn.