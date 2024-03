Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 84-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß seines Motorrads mit einem Polizeiwagen in Ludwigshafen gestorben. Der Mann erlag am Sonntag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Polizeiauto befand sich demnach auf einer Einsatzfahrt. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt. Wegen des Unfalls wurde die Maxdorfer Straße sowie die Autobahnzufahrten und -abfahrten der A650 gesperrt.

Mitteilung der Polizei