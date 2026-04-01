Mit Beginn der Tuning-Saison kündigt die Polizei verstärkte Kontrollen an. Was Autofahrer am Karfreitag rund um den Nürburgring beachten sollten.

Mainz (dpa/lrs) - Mit Blick auf den «Car Friday» am Karfreitag hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz Auto-Fans zu verantwortungsvollem Fahren aufgerufen. Für den kommenden Freitag werden wieder viele Auto-Enthusiasten auf den Straßen erwartet, die ihre aufgemotzten Fahrzeuge präsentieren wollen, wie die Behörde mitteilte. Der Tag gilt in der Tuning-Szene als inoffizieller Start in die Saison und zieht traditionell zahlreiche Besucher an, insbesondere rund um den Nürburgring.

Bei solchen Treffen kommt es der Behörde zufolge häufig zu problematischem Verhalten. Dazu zählten insbesondere illegale Autorennen, überhöhte Geschwindigkeiten und erhebliche Lärmbelästigungen. Das Landeskriminalamt (LKA) weist darauf hin, dass verbotene Kraftfahrzeugrennen strafbar sind – unabhängig davon, ob sie geplant oder spontan stattfinden und wie lang sie sind. Auch Organisatoren machten sich strafbar.

Bußgelder bis Freiheitsstrafe

Verstöße können schwere Konsequenzen nach sich ziehen: Neben Bußgeldern und Punkten in Flensburg drohen der Entzug der Fahrerlaubnis sowie die Beschlagnahmung des Fahrzeugs, wie die Behörde weiter informierte. Bei Unfällen mit Personenschäden sind Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren möglich.

Die Polizei kündigte an, über die Osterfeiertage verstärkt Kontrollen durchzuführen. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, sich an die Regeln zu halten, nicht an illegalen Rennen teilzunehmen und entsprechende Vorfälle zu melden.

Wer sich informieren will, wie Autotuning sicher und regelkonform geht, kann die App der Kampagne «Tune it! Safe!» herunterladen, empfiehlt das LKA.