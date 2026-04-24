Alarm an der Grundschule: Eine Wildsau klemmt im Zaun, Einsatzkräfte rücken mit Jäger und Spezialausrüstung an.

Nassau (dpa/lrs) - Eine junge Wildsau hat an einer Grundschule in Nassau im Rhein-Lahn-Kreis für Aufsehen gesorgt. Das Tier hatte sich mit dem Kopf in einem Stabmattenzaun verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Gemeinsam mit einem hinzugezogenen Jäger gelang es den Polizeibeamten schließlich, die Wildsau mit Hilfe einer sogenannten Hundeschlinge zu befreien. Das Tier wurde anschließend unverletzt in den nahegelegenen Wald zurückgebracht.