Wie ist das Jungtier nur dahin gelangt? Ein Babyschwan ist plötzlich hinter der Absperrung eines Kanalrohrs. Das Muttertier scheint verzweifelt zu sein. Bis Hilfe naht.

Saarlouis (dpa/lhe) - Polizei und Feuerwehr haben in Saarlouis einen Babyschwan gerettet, der im Freien hinter dem Absperrgitter eines großen offenen Kanalrohrs gefangen war. Besorgte Bürger hatten am Samstag mitgeteilt, dass das Muttertier an einem Altarm der Saar verzweifelt versucht habe, den Nachwuchs aus der misslichen Lage zu befreien, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten fuhren sofort hin und alarmierten die Feuerwehr. «Dank des hohen Engagements der Feuerwehr Saarlouis gelang es schließlich, das Gitter zu öffnen und die Familie wieder unverletzt und glücklich zusammenzuführen», ergänzte die Polizei. «Wie sich der Babyschwan in diese klägliche Lage manövriert hat, ist nicht bekannt.»