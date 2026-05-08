Südwest Polizei: Täter bei möglicher Geiselnahme hat Beute gemacht

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Nach und nach werden Details zum Tathergang bekannt.

Nach ersten Ermittlungen gab es bei der möglichen Geiselnahme in einer Volksbank-Filiale mindestens einen Täter. Weitere werden nicht ausgeschlossen. Demnach wurde wohl auch Geld gestohlen.

Sinzig (dpa) - Nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig gehen die Ermittler derzeit von mindestens einem Täter aus, der auch Beute gemacht hat. Der Mann soll einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens gegen 9.00 Uhr abgepasst und ihm einen Behälter mit Bargeld abgenommen haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe er zwei Personen in einem separaten Raum in der Volksbank eingeschlossen. Vermutlich habe er noch vor dem Eintreffen der Polizei die Bank verlassen. Das Gebäude sei weiträumig abgesperrt worden, weil beim Eintreffen der Einsatzkräfte unklar war, ob der oder die Täter noch in der Bank waren.

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Die Fahndung läuft im ganzen Stadtgebiet.
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