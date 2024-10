Erst schlug er laut Polizei auf den Wirt ein, dann wollte er sich nicht festnehmen lassen. Ein Mann in Kaiserslautern hat gleich zweimal eine Polizeiwaffe zu spüren bekommen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Kaiserslautern einen gewalttätigen Mann mit einem Taser gestoppt. Der 44-Jährige hatte sich zuvor mit einem Kneipenwirt gestritten und auch noch auf diesen eingeschlagen, als die Beamten eintrafen, wie die Polizei berichtete. Als sich der Mann zudem gegen seine Festnahme gewehrt habe, hätten die Beamten das sogenannte Elektroimpulsgerät ein zweites Mal eingesetzt. Der 44-Jährige blieb unverletzt, er hatte laut einer Messung einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der Betrunkene die Kneipe in der Nacht um 2.00 Uhr nicht verlassen, deshalb kam es zum Streit. Der 44-Jährige wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.