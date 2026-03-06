Südwest Polizei stoppt Randalierer mit Elektroschock

Die Polizei in Sachsen-Anhalt soll mit Taser ausgestattet werden.
Der Mann wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ein 49-Jähriger verwüstet eine Wohnung und bedroht eine Frau. Die Polizei muss zu einem drastischen Mittel greifen.

Landau (dpa/lrs) - Erst mit einer Elektroschockpistole hat die Polizei in Landau einen Mann in psychischem Ausnahmezustand gestoppt. Der 49-Jährige war den Angaben zufolge derart aggressiv auf die Beamten zugegangen, dass diese den Taser einsetzten. Der Mann soll zuvor die Wohnung einer Bekannten verwüstet und die Frau bedroht haben, die 54-Jährige hatte deshalb bei der Polizei Anzeige erstattet. Als eine Streife den Mann in der Nähe der Wohnung stellte, sei er auf die Beamten losgegangen. Der 49-Jährige wurde nach dem Tasereinsatz behandelt und dann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Mitteilung Polizei

