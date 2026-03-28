Südwest Polizei stoppt Fahrzeug mit selbst gemalten Kennzeichen

Polizeieinsatz
Das Fahrzeug wurde am Freitagmittag kontrolliert. (Symbolbild)

Ein 45-jähriger Autofahrer fällt in der Pfalz bei einer Kontrolle auf. Seine «Nummernschilder» sorgen für Staunen.

Grünstadt (dpa/lrs) - Er fuhr mit selbst gemalten Kennzeichen durch die Pfalz - aber die Polizei ließ sich nicht täuschen: Ein 45 Jahre alter Mann ist nahe Grünstadt mit seinem Wagen in eine Kontrolle geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe die Streife am Freitag selbst gemalte Kennzeichen am Auto entdeckt. Dem Mann sei die Weiterfahrt untersagt worden. Die nicht ordnungsgemäßen Kennzeichen wurden sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie es hieß. Details zum Kennzeichen teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit. Es handele sich um ein laufendes Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung.

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