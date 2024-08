Ein Mann dringt nachts in eine Bäckerei ein und bedient sich mutmaßlich einfach. Die Polizei muss mit mehreren Beamten kommen - aber das reicht noch nicht, um ihn zu überwältigen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mit einem sogenannten Taser hat die Polizei in Ludwigshafen einen renitenten Mann in einer Bäckerei gestoppt. Der 24-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Montag durch eine nicht richtig verschlossene Tür in eine Bäckereifiliale eingedrungen. Dort habe er sich offenbar an den Backwaren bedient und teils die Einrichtung beschädigt, bis ihn ein Mitarbeiter entdeckte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten hätten den aggressiven Mann erst einmal nicht bändigen können. Als er gefesselt werden sollte, habe er um sich getreten und geschlagen.

Erst mit einer Elektroschockpistole und der Hilfe weiterer Polizisten sei er überwältigt worden. Der 24-Jährige musste die restliche Nacht in Polizeigewahrsam bleiben, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

Mitteilung Polizei