Südwest Polizei stellt Autofahrerin mit fast fünf Promille

Polizei - Symbolbild
Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Mit fast fünf Promille ist eine Frau in Riegelsberg mutmaßlich noch Auto gefahren. Die Polizei wurde durch Hinweise aus einem Einkaufsmarkt auf sie aufmerksam.

Riegelsberg (dpa/lrs) - Eine Frau in Riegelsberg im Regionalverband Saarbrücken ist mutmaßlich schwer alkoholisiert Auto gefahren. Ein Atemalkoholtest habe 4,93 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Die Frau sei den Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes aufgefallen, da sie stark nach Alkohol gerochen habe. Nach dem Einkauf habe sie den Markt verlassen und sei mit ihrem Auto davongefahren.

Anhand des Nummernschildes sei die Frau identifiziert worden, die Beamten hätten sie zu Hause angetroffen. Dort sei der Atemalkoholtest gemacht worden, der fast fünf Promille ergab. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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