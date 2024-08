Raser im Blick: In Rheinland-Pfalz beginnt die sogenannte Kontrollwoche Speed. Bilanz wird voraussichtlich am Sonntag gezogen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz am Montag mit der sogenannten «Kontrollwoche Speed» begonnen. Die ganze Woche steht im Zeichen der Geschwindigkeitsüberwachung und es gibt verstärkte Verkehrskontrollen, wie ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mitteilte.

An rund 120 Orten im Bundesland werden ihm zufolge mobile und feste Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Teilweise gebe es auch Anhalteposten der Polizei. Den einzelnen Polizeipräsidien stehe es frei, ob sie an der europaweiten Aktion teilnehmen. Bilanz werde voraussichtlich am Sonntag gezogen, so das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Ziel der Aktion ist es laut Polizei, die Zahl der Opfer durch Verkehrsunfälle zu senken. Dabei sei zu schnelles Fahren die Hauptunfallursache bei Unfällen mit Personenschäden. 2023 erfasste das Polizeipräsidium Rheinpfalz eigenen Angaben nach 2.062 Verkehrsunfälle wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit. Im Jahr 2022 waren es noch 1.896 Fälle.