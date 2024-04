Drei Küken sind in einem Kanalschacht gefangen und kommen allein nicht mehr raus. Die Entenmama ist panisch - und bekommt Hilfe von der Polizei.

Waldfischbach-Burgalben (dpa/lrs) - Drei Entenküken hat die Polizei am Freitag im Landkreis Südwestpfalz aus einem Kanalschacht gerettet und wieder mit ihrer Mutter vereint. Eine Frau hatte in Waldfischbach-Burgalben beobachtet, dass eine Ente mit drei anderen Küken im Schlepptau wie wild am Straßenrand hin und her lief, wie die Polizei mitteilte. Die Frau schaute demnach genauer hin und entdeckte die drei anderen vermissten Küken im Kanalschacht. Sie waren offenbar hineingefallen und kamen allein nicht mehr heraus, wie es hieß. Nach der Rettung hielt die Polizei kurz den Verkehr auf, damit die Ente und ihre Küken sicher die Straße überqueren und zum nahegelegenen Schwarzbach watscheln konnten.

