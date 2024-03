Die Polizei bringt einen Streit zwischen zwei Männern schnell unter Kontrolle. Da eine Waffe im Spiel ist, wird nun gegen beide Kontrahenten ermittelt.

Nach einem gemeldeten Streit in einem Einkaufszentrum in Trier sind die Einsatzkräfte am Samstag mit spezieller Schutzausrüstung ausgerückt. Bei der Alarmierung sei von einem Konflikt zwischen zwei Männern gesprochen worden, von denen einer eine Pistole habe, teilte die Polizei mit. Vor Ort hätten die Beamten die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Offensichtlich handelte es sich demnach um einen Streit zwischen einem mutmaßlichen Ladendieb und einem Geschäftsinhaber. Nach dem Stand der Ermittlungen habe der Geschäftsmann den mutmaßlichen Dieb gestellt. Dabei habe er ohne die notwendige Genehmigung eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt. Gegen die beiden Kontrahenten werden nun Verfahren wegen Ladendiebstahls und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Polizeimeldung