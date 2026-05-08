Südwest Polizei: Prüfen, ob es wirklich Geiselnahme war

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Der Einsatz in Sinzig ist inzwischen beendet.

Die Polizei befreit zwei Menschen aus einem verschlossenen Raum der Bankfiliale in Sinzig, von den Tätern fehlt jede Spur. War es damit wirklich eine Geiselnahme?

Sinzig (dpa) - War es eine Geiselnahme in der Bankfiliale in Sinzig? Nachdem die Polizei nach stundenlangem Warten zwei Menschen aus einem verschlossenen Raum befreit hat, laufen die Ermittlungen zur Tat und dem genauen Ablauf. «Wir sind über den Tag von einer Geiselnahme ausgegangen», sagte ein Polizeisprecher. Ob die Tat mit den aktuellen Erkenntnissen weiterhin so bezeichnet werden könne, müsse geklärt werden. Ein Tatbestand sei Freiheitsberaubung. Ob auch Raub dazuzähle, gab der Sprecher nicht an. Bislang ist unklar, ob die Täter mit Beute geflüchtet sind.

Der Unterschied zwischen einer Geiselnahme und Freiheitsberaubung liegt vor allem in der zusätzlichen Nötigungskomponente und den Forderungen, die bei einer Geiselnahme hinzukommen.

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