Ein Mann gibt mehrere Schüsse ab und flüchtet. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen - er wurde am Abend festgenommen.

Prüm/ Trier (dpa/lrs) - Bei einem Polizeieinsatz soll ein 25-Jähriger in der Eifelstadt Prüm mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Der Tatverdächtige, der zunächst flüchtete, konnte in einem Waldstück festgenommen werden. Er habe keinen Widerstand geleistet, sagte eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatten die Ermittler mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann mit blauer Jogginghose und weißen Schuhen gesucht. Wer ihn sehe, solle sofort den Notruf wählen und ihn nicht selbst ansprechen, hieß es.

Hintergründe noch unklar

Die Polizei riet Autofahrern, keine Anhalter mitzunehmen. Bürger sollten den Mann nicht ansprechen. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.