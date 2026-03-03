Ein schwerer Verkehrsunfall in Bad Marienberg endet für einen 49-jährigen Radfahrer im Krankenhaus. Zeitgleich muss die Polizei ein brennendes Schnellrestaurant evakuieren.

Bad Marienberg (dpa/lrs) - Während eines Einsatzes bei einem Verkehrsunfall hat die Polizei in Bad Marienberg ( Westerwaldkreis) einen Brand in einem Schnellrestaurant bemerkt - und konnte so schnell helfen. Die Beamten brachten die Gäste aus dem Lokal in Sicherheit. Rettungssanitäter versorgten den Koch des Restaurants wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie geht davon aus, dass angebranntes Essen auf dem Herd den Rauch verursachte. Weitere Verletzte gab es nicht.

Über den Unfall am Mittag hieß es, nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein 19-jähriger Autofahrer am Mittag in Bad Marienberg einen vor ihm fahrenden Radfahrer übersehen und angefahren. Der 49-jährige Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Während des Abflugs bemerkte die Polizei dann den starken Rauch in einem gegenüberliegenden Schnellrestaurant.