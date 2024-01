Bendorf (dpa/lrs) - Im Fall eines tödlich von einem Zug erfassten Bahnarbeiters in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) geht die Polizei von einem Unfall aus. Der 39-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag mit dem Rücken zur Regionalbahn gestanden, die nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Der Zugfahrer hatte vergeblich eine Notbremsung eingeleitet, hieß es weiter. Die Passagiere der Regionalbahn waren seelsorgerisch betreut worden.

Pressemitteilung von Freitag